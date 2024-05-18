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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF30 ЩОДЕННИЙ 50 мл - Харків (375912) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
206,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
247,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
217,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
278,76
Економія: -73,79 грн
204,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
224,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
247,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
282,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
213,76 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
206,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
214,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
219,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
252,99
Економія: -52,91 грн
200,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
249,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
218,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
219,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
247,31 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
219,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
274,25
Економія: -74,24 грн
200,01 грн