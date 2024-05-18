Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSTOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF30 ЩОДЕННИЙЦіни в аптеках

STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) КРЕМ SPF30 ЩОДЕННИЙ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (375912) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
206,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
206,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
282,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
223,90
Економія: -14,00 грн
209,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
282,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
277,28
Економія: -69,04 грн
208,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
281,91
Економія: -77,52 грн
204,39 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
206,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
274,43
Економія: -66,19 грн
208,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
258,26
Економія: -50,01 грн
208,25 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
250,78
Економія: -46,41 грн
204,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
214,47
Економія: -11,57 грн
202,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
275,47
Економія: -71,21 грн
204,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
213,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
209,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
206,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -15,94 грн
208,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
223,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
215,81 грн