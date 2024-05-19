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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) ІНТЕНСИВНИЙ КРЕМ SOS 15 мл - Львів (228922) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
134,21 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
172,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
201,84
Економія: -20,87 грн
180,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
183,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
183,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
183,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
211,48
Економія: -10,13 грн
201,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
197,65
Економія: -25,75 грн
171,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
183,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
183,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
219,88
Економія: -24,25 грн
195,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
196,32
Економія: -12,71 грн
183,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
166,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,90 грн