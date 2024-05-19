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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) ІНТЕНСИВНИЙ КРЕМ SOS 15 мл - Київ (228922) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 467 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
220,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
170,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
192,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
244,00
Економія: -59,24 грн
184,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
184,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
193,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
170,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (3)
176,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
177,09
Економія: -27,02 грн
150,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
157,24
Економія: -7,17 грн
150,07 грн