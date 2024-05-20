Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаEUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ СПРЕЙ З ФАКОТОРОМ УФ ЗАХИСТУ SPF50Ціни в аптеках

EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ СПРЕЙ З ФАКОТОРОМ УФ ЗАХИСТУ SPF50 200 мл - Запоріжжя (278395) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
729,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
671,82
Економія: -69,37 грн
602,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
747,22
Економія: -91,26 грн
655,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
725,52
Економія: -55,11 грн
670,41 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
739,03
Економія: -136,96 грн
602,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
697,54
Економія: -95,43 грн
602,11 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
545,98
Економія: -56,92 грн
489,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
657,39
Економія: -66,86 грн
590,53 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
746,01
Економія: -62,96 грн
683,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
631,24
Економія: -40,36 грн
590,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
684,86
Економія: -47,45 грн
637,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
704,27
Економія: -102,29 грн
601,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
646,53
Економія: -43,69 грн
602,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
658,38
Економія: -55,56 грн
602,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
665,77
Економія: -43,46 грн
622,31 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
742,95
Економія: -49,91 грн
693,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
645,03
Економія: -37,62 грн
607,41 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
693,21
Економія: -94,85 грн
598,36 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
729,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
762,70
Економія: -101,04 грн
661,66 грн