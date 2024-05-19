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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ СПРЕЙ З ФАКОТОРОМ УФ ЗАХИСТУ SPF50 200 мл - Львів (278395) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
603,70 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
638,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
633,97
Економія: -35,22 грн
598,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
680,10
Економія: -79,50 грн
600,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
729,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
729,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
729,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
603,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
729,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
672,63
Економія: -74,15 грн
598,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
729,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
546,85
Економія: -45,91 грн
500,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
736,67
Економія: -59,32 грн
677,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
729,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (1)
603,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
754,28
Економія: -76,93 грн
677,35 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
669,15
Економія: -20,07 грн
649,08 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (2)
500,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
669,15
Економія: -20,07 грн
649,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
607,84 грн