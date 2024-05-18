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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ СПРЕЙ З ФАКОТОРОМ УФ ЗАХИСТУ SPF50 200 мл - Харків (278395) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
670,27
Економія: -74,79 грн
595,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
678,62
Економія: -76,21 грн
602,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
685,51
Економія: -87,10 грн
598,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
704,71
Економія: -107,07 грн
597,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
655,90
Економія: -56,88 грн
599,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
714,83
Економія: -116,91 грн
597,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
650,94
Економія: -52,05 грн
598,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
754,64
Економія: -98,68 грн
655,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
734,68
Економія: -60,89 грн
673,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
691,50
Економія: -92,84 грн
598,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
666,70
Економія: -68,33 грн
598,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
759,35
Економія: -94,83 грн
664,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
702,25
Економія: -104,03 грн
598,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
653,97
Економія: -55,22 грн
598,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
680,01
Економія: -58,78 грн
621,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
675,83
Економія: -77,49 грн
598,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
725,88
Економія: -128,22 грн
597,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (1)
645,17
Економія: -53,37 грн
591,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
683,34
Економія: -85,06 грн
598,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
657,64
Економія: -59,04 грн
598,60 грн