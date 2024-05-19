Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 133,24 Економія: -1,27 грн 131,97 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,30 грн Забронювати

Магнолія Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Армійська, 18 Всього: упаковка (1) 142,40 грн Забронювати

Роза Детальніше Зачинено Відчиняється за 51 хв Графік роботи Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6 Всього: упаковка (2) 142,40 грн Забронювати

Віола Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, дорога Фонтанська, 59 Всього: упаковка (4) 142,40 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Зачинено Відчиняється за 51 хв Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (6) 142,40 грн Забронювати

Южна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (3) 142,40 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 133,38 Економія: -0,43 грн 132,95 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: (1) 132,85 грн Забронювати