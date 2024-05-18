Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Магнолія Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Армійська, 18 Всього: упаковка (1) 142,40 грн Забронювати

Віола Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, дорога Фонтанська, 59 Всього: упаковка (4) 142,40 грн Забронювати

Роза Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6 Всього: упаковка (2) 142,40 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (6) 142,40 грн Забронювати

Южна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (3) 142,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 132,53 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,47 Економія: -0,86 грн 131,61 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється за 25 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 132,38 Економія: -0,50 грн 131,88 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється за 55 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: (1) 132,40 Економія: -1,63 грн 130,77 грн Забронювати