Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 489,85 Економія: -21,05 грн 468,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 501,24 Економія: -32,44 грн 468,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7 Всього: упаковка (1) 527,70 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (1) 527,70 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Львів, просп. Шевченка Тараса, 22 Всього: упаковка (1) 527,70 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 527,70 грн Забронювати