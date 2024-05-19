Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН КЛІНАНС ГЕЛЬ НА БЕЗМИЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЧУТЛИВОЇ МОЛОДОЇ І ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС ГЕЛЬ НА БЕЗМИЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЧУТЛИВОЇ МОЛОДОЇ І ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ 200 мл - Львів (228671) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
470,84
Економія: -58,64 грн
412,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
468,81
Економія: -58,41 грн
410,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
465,08
Економія: -23,63 грн
441,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
474,93
Економія: -33,48 грн
441,45 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
Всього: упаковка (1)
444,74
Економія: -37,96 грн
406,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
432,51
Економія: -29,11 грн
403,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
444,62
Економія: -44,99 грн
399,63 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
471,87
Економія: -36,72 грн
435,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
472,01
Економія: -52,61 грн
419,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
471,65
Економія: -59,45 грн
412,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
466,61
Економія: -67,01 грн
399,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом