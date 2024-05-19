Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б Всього: упаковка (1) 444,45 Економія: -44,82 грн 399,63 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18 Всього: упаковка (1) 438,21 Економія: -34,81 грн 403,40 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А Всього: упаковка (1) 468,81 Економія: -56,61 грн 412,20 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б Всього: упаковка (2) 465,75 Економія: -46,35 грн 419,40 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 466,52 Економія: -31,37 грн 435,15 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Дніпро, просп. Лесі Українки, 19 Всього: упаковка (1) 469,67 Економія: -70,07 грн 399,60 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47 Всього: упаковка (1) 450,80 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2 Всього: упаковка (1) 408,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Одеса, вул. Марсельська, 56 Всього: упаковка (1) 450,80 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129 Всього: упаковка (1) 444,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 33 Всього: упаковка (1) 408,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Львів, просп. Червоної Калини, 105 Всього: упаковка (2) 481,37 Економія: -39,92 грн 441,45 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Львів, просп. Червоної Калини, 64 Всього: упаковка (2) 467,46 Економія: -26,01 грн 441,45 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Львів, вул. Шпитальна, 8 Всього: упаковка (2) 477,50 Економія: -65,30 грн 412,20 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101 Всього: упаковка (1) 467,19 Економія: -56,79 грн 410,40 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 30 хв Графік роботи Ужгород, вул. Закарпатська, 47 Всього: упаковка (1) 444,82 Економія: -38,04 грн 406,78 грн Забронювати