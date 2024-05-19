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АВЕН КЛІНАНС ГЕЛЬ НА БЕЗМИЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЧУТЛИВОЇ МОЛОДОЇ І ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ 200 мл - Київ (228671) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
444,45
Економія: -44,82 грн
399,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
438,21
Економія: -34,81 грн
403,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
468,81
Економія: -56,61 грн
412,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
465,75
Економія: -46,35 грн
419,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
466,52
Економія: -31,37 грн
435,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
469,67
Економія: -70,07 грн
399,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
481,37
Економія: -39,92 грн
441,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
467,46
Економія: -26,01 грн
441,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
477,50
Економія: -65,30 грн
412,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
467,19
Економія: -56,79 грн
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
Всього: упаковка (1)
444,82
Економія: -38,04 грн
406,78 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом