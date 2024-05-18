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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН КЛІНАНС ГЕЛЬ НА БЕЗМИЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЧУТЛИВОЇ МОЛОДОЇ І ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС ГЕЛЬ НА БЕЗМИЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЧУТЛИВОЇ МОЛОДОЇ І ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (228671) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
479,79
Економія: -80,19 грн
399,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
478,44
Економія: -66,24 грн
412,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
464,00
Економія: -44,60 грн
419,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
470,57
Економія: -35,42 грн
435,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
435,53
Економія: -35,90 грн
399,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
445,71
Економія: -42,31 грн
403,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
468,90
Економія: -27,45 грн
441,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
468,45
Економія: -27,00 грн
441,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
468,27
Економія: -56,07 грн
412,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
474,48
Економія: -64,08 грн
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
Всього: упаковка (1)
432,65
Економія: -25,87 грн
406,78 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом