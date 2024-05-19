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БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "ОБ'ЄМ І ВІДНОВЛЕННЯ" серії "СИЛА ВОЛОССЯ" 215 мл - Київ (298513) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
44,34
Економія: -2,00 грн
42,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
69,41
Економія: -12,79 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
67,93
Економія: -11,31 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
67,03
Економія: -10,41 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
67,56
Економія: -8,47 грн
59,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
68,67
Економія: -12,05 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
68,44
Економія: -7,53 грн
60,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
68,53
Економія: -10,42 грн
58,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
67,59
Економія: -7,40 грн
60,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
44,22
Економія: -1,88 грн
42,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (3)
68,72
Економія: -8,01 грн
60,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
67,96
Економія: -9,07 грн
58,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
69,41
Економія: -12,79 грн
56,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
68,02
Економія: -11,40 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
60,44
Економія: -10,88 грн
49,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
69,28
Економія: -14,03 грн
55,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (3)
68,69
Економія: -10,58 грн
58,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
57,64
Економія: -3,02 грн
54,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
58,99
Економія: -7,21 грн
51,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
59,24
Економія: -4,33 грн
54,91 грн