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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НІЧНИЙ СПА КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ УСУВАЄ ОЗНАКИ ВТОМИ ШКІРИ тм ВІШІ 75 мл - Київ (224434) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (7)
1134,00
Економія: -144,00 грн
990,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
1188,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
1188,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1016,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
1015,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1016,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
1077,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
1188,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
1134,00
Економія: -144,00 грн
990,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1016,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
1188,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
994,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
1188,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1101,79
Економія: -170,39 грн
931,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
1022,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
1188,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1021,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
1269,27
Економія: -232,23 грн
1037,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
1128,78
Економія: -197,38 грн
931,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
1185,86
Економія: -203,73 грн
982,13 грн