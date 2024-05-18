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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ НІЧНИЙ СПА КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ УСУВАЄ ОЗНАКИ ВТОМИ ШКІРИ тм ВІШІ 75 мл - Харків (224434) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
1165,16
Економія: -111,03 грн
1054,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1145,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
1243,02
Економія: -138,69 грн
1104,33 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1153,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1138,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1155,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1241,36
Економія: -139,41 грн
1101,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1019,76 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
931,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
1224,72
Економія: -136,60 грн
1088,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1151,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1056,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
1076,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
1069,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1140,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1001,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
1155,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
994,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
1081,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
1160,38 грн