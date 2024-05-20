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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суглобів - Одеса (462451) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
223,67
Економія: -21,55 грн
202,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
239,75
Економія: -34,66 грн
205,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
227,59
Економія: -28,91 грн
198,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (2)
234,61
Економія: -32,24 грн
202,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
213,14
Економія: -18,62 грн
194,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (3)
210,24
Економія: -18,50 грн
191,74 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
Всього: упаковка (1)
224,12
Економія: -19,01 грн
205,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (2)
238,58
Економія: -33,49 грн
205,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
220,72
Економія: -19,61 грн
201,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
213,13
Економія: -26,08 грн
187,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
225,88
Економія: -21,72 грн
204,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
222,77
Економія: -18,61 грн
204,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
222,40
Економія: -17,29 грн
205,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
210,30
Економія: -20,62 грн
189,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (2)
217,49
Економія: -23,64 грн
193,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
230,37
Економія: -25,28 грн
205,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99
Всього: упаковка (1)
221,02
Економія: -15,18 грн
205,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
220,35
Економія: -15,23 грн
205,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
214,57
Економія: -13,43 грн
201,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (1)
222,86
Економія: -28,70 грн
194,16 грн