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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суглобів - Київ (462451) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
216,79
Економія: -19,41 грн
197,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
225,29
Економія: -27,72 грн
197,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
236,82
Економія: -35,31 грн
201,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
218,68
Економія: -13,68 грн
205,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
234,55
Економія: -33,04 грн
201,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
221,44
Економія: -23,87 грн
197,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
185,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
273,55
Економія: -49,19 грн
224,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
220,46
Економія: -25,67 грн
194,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -7,78 грн
204,22 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
228,00
Економія: -20,90 грн
207,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (2)
186,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
210,24
Економія: -15,97 грн
194,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
227,95
Економія: -33,30 грн
194,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
227,16
Економія: -32,27 грн
194,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
219,80
Економія: -17,81 грн
201,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
237,38
Економія: -40,17 грн
197,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
230,29
Економія: -31,48 грн
198,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 22
Всього: упаковка (1)
186,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
224,10
Економія: -22,81 грн
201,29 грн