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АНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ ФЛЮЇД SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Львів (264110) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (5)
1044,51 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1047,46
Економія: -7,01 грн
1040,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Тернопіль, вул. Київська, 18
Всього: упаковка (2)
1039,65
Економія: -5,32 грн
1034,33 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (4)
781,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
1038,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (7)
1043,96
Економія: -10,60 грн
1033,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
Всього: упаковка (2)
1047,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (3)
1033,63
Економія: -0,52 грн
1033,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
1046,78
Економія: -13,70 грн
1033,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
849,21
Економія: -2,82 грн
846,39 грн
Фармацевт копєйкін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (2)
756,30 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (3)
756,30 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (9)
756,30 грн
Аліна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (2)
756,30 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Агата
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (5)
756,30 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Афіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (2)
756,30 грн