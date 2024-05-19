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АНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ ФЛЮЇД SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Київ (264110) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
853,56
Економія: -3,68 грн
849,88 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
750,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
Всього: упаковка (2)
1037,85
Економія: -6,86 грн
1030,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (7)
1044,15
Економія: -8,27 грн
1035,88 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (4)
781,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
Всього: упаковка (2)
1048,75
Економія: -2,31 грн
1046,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
1048,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (3)
1042,17 грн
Фармацевт копєйкін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (2)
756,30 грн
Агата
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Марія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (5)
756,30 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (2)
756,30 грн
Афіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (2)
756,30 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (3)
756,30 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (3)
756,30 грн
Приморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (3)
756,30 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (9)
756,30 грн
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
756,30 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (3)
756,30 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
756,30 грн