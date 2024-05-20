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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗІРОЧКА" 9 г - Одеса (316955) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (1)
31,34
Економія: -5,22 грн
26,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
38,70
Економія: -9,38 грн
29,32 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (2)
38,70
Економія: -9,38 грн
29,32 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (2)
38,70
Економія: -9,38 грн
29,32 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
30,70
Економія: -4,58 грн
26,12 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (3)
33,00 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
33,00 грн