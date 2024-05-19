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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗІРОЧКА" 3.5 г - Київ (316953) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (20)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
20,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (16)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (6)
17,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
14,67
Економія: -1,69 грн
12,98 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (21)
17,60
Економія: -2,59 грн
15,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (11)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (9)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (5)
17,60
Економія: -4,24 грн
13,36 грн