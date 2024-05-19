Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахБАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ "КИШ КОМАР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ "КИШ КОМАР" бальзам ролик 6 мл - Львів (224048) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (3)
30,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
53,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
53,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
53,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
52,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
53,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (2)
52,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (2)
53,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
53,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
53,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
53,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (2)
53,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (2)
52,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
53,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
53,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
53,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
53,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (2)
53,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
52,91 грн