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БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ "КИШ КОМАР" бальзам ролик 6 мл - Харків (224048) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
31,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
48,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
38,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
48,21 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
53,42 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
30,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
31,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
23,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
21,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
48,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
23,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
23,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
23,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
22,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
30,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
23,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
30,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
53,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
47,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
48,25 грн