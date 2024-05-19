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OFF! АКВА-СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Львів (224336) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (5)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
Всього: упаковка (2)
112,98
Економія: -1,94 грн
111,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (15)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Збараж, пл. Франка Івана, 14
Всього: упаковка (2)
100,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 1-К
Всього: упаковка (1)
122,28
Економія: -1,06 грн
121,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Заболотів, вул. Відродження, 1-Д
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Рівне, вул. Київська, 60
Всього: упаковка (4)
122,53
Економія: -1,73 грн
120,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
Всього: упаковка (1)
121,95
Економія: -0,26 грн
121,69 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн