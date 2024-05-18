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OFF! АКВА-СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Харків (224336) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (5)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (5)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Вета
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Зачинено
Семиполки, шосе Остерське, 32
Всього: упаковка (2)
144,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (4)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (9)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (9)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (5)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
169,80
Економія: -41,20 грн
128,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (3)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн