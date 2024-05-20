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БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "СИЛА ЛОШАДИ" З ЕФЕКТОМ ЛАМІНУВАННЯ 250 мл - Запоріжжя (284351) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
60,96 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
61,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
60,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
54,06 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
61,11 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
61,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
60,97 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
60,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
61,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
61,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
60,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
61,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
61,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
61,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
61,49 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
61,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
61,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (1)
61,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
Всього: упаковка (2)
61,28 грн