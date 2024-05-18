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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ДИНАМІЧНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Харків (286780) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
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Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (2)
813,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Всього: упаковка (1)
813,30 грн