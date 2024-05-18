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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙСС 50 мл - Харків (234764) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
146,61 грн
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
167,21
Економія: -21,75 грн
145,46 грн
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
172,46
Економія: -18,40 грн
154,06 грн
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
166,92 грн
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
165,13 грн
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
155,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
152,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
170,30
Економія: -19,54 грн
150,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
176,20
Економія: -32,90 грн
143,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
159,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
165,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
167,50
Економія: -20,74 грн
146,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
166,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
166,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
182,83
Економія: -29,17 грн
153,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
177,75
Економія: -23,48 грн
154,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
165,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
166,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
167,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
167,97 грн