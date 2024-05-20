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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙСС 100 мл - Одеса (234766) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
172,33
Економія: -12,53 грн
159,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
183,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
191,24
Економія: -34,83 грн
156,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (7)
173,71
Економія: -17,30 грн
156,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
162,90 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
172,04
Економія: -10,56 грн
161,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
176,87
Економія: -20,46 грн
156,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
162,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
183,51
Економія: -21,95 грн
161,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
175,46
Економія: -14,29 грн
161,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
182,97
Економія: -21,40 грн
161,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
170,40
Економія: -18,18 грн
152,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
173,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
178,97
Економія: -26,75 грн
152,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
175,02
Економія: -13,71 грн
161,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
171,56
Економія: -19,34 грн
152,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
166,99
Економія: -13,37 грн
153,62 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
153,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
181,51
Економія: -22,13 грн
159,38 грн