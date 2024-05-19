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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙСС 100 мл - Львів (234766) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
148,58
Економія: -0,27 грн
148,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
185,92
Економія: -35,35 грн
150,57 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
162,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
162,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
162,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
161,45
Економія: -7,73 грн
153,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
184,04
Економія: -33,63 грн
150,41 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
172,99
Економія: -19,38 грн
153,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
162,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
175,50
Економія: -21,89 грн
153,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
162,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
162,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
179,69
Економія: -19,81 грн
159,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
162,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
162,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
178,66
Економія: -13,64 грн
165,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
215,99
Економія: -62,38 грн
153,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
162,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн