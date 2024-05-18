БАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙСС 100 мл - Харків (234766) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 90 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 23