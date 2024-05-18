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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙСС 100 мл - Харків (234766) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
176,54
Економія: -21,56 грн
154,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
189,47
Економія: -29,49 грн
159,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
178,50
Економія: -24,88 грн
153,62 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
159,78 грн
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
178,19
Економія: -20,17 грн
158,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
182,49
Економія: -24,78 грн
157,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
174,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
173,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
172,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
171,61
Економія: -10,60 грн
161,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
186,17
Економія: -25,16 грн
161,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
170,17
Економія: -9,04 грн
161,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
168,80
Економія: -8,74 грн
160,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
182,79
Економія: -20,61 грн
162,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
176,58
Економія: -15,15 грн
161,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
174,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
162,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
186,72
Економія: -27,06 грн
159,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
177,73
Економія: -19,24 грн
158,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
176,28
Економія: -17,91 грн
158,37 грн