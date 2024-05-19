APIVITA Бальзам для губ з медом 4.4 г - Київ (839917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Мед-сервіс
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Київ, вул. Воскресенська, 18
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
Онлайн №2
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Мед-сервіс
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Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
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Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптекар
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Бровари, вул. Київська, 316
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В