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APIVITA Бальзам для губ з медом 4.4 г - Київ (839917) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
232,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
220,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
239,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
254,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
249,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
220,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
249,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
232,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (2)
201,76 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
205,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
240,07 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
232,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
201,76 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
215,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
216,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
251,57 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
206,00 грн
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
231,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
249,72 грн