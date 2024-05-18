Всі аптеки України
Косметичні засобиМила, моючі засобиАПІВІТА МИЛО З ОЛИВОЮЦіни в аптеках

АПІВІТА МИЛО З ОЛИВОЮ 125 г - Харків (283871) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
270,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
257,00
Економія: -45,00 грн
212,00 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
270,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
252,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
222,60 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
246,28 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом