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АПІВІТА КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ РУК ЗІ ЗВІРОБОЄМ І БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 50 мл - Київ (283853) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
355,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
323,47 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
324,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
337,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
339,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
323,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
323,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
319,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
320,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
317,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
259,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (2)
319,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
356,40
Економія: -71,25 грн
285,15 грн