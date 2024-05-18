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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 300 мл - Харків (181022) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
134,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
137,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
134,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
135,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
135,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
152,57
Економія: -18,48 грн
134,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
135,03 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
134,54 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
134,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
134,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
137,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
135,09 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
135,43 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
130,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
134,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
134,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
135,04 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (3)
135,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
135,55 грн