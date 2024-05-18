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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 300 мл з ромашкою - Харків (150760) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
147,85
Економія: -14,24 грн
133,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
136,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
149,59
Економія: -18,12 грн
131,47 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
137,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
137,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
137,30 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
129,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
148,20
Економія: -16,79 грн
131,41 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
138,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
154,55
Економія: -20,99 грн
133,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
139,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
139,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (3)
137,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (3)
137,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
140,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
137,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
138,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
160,24
Економія: -26,76 грн
133,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
155,67
Економія: -23,80 грн
131,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
128,00 грн