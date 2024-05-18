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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 300 мл з ромашкою - Дніпро (Дніпропетровськ) (150760) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
155,86
Економія: -21,12 грн
134,74 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
137,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
167,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
155,63
Економія: -23,88 грн
131,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -15,31 грн
134,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
229,87
Економія: -40,52 грн
189,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
151,56
Економія: -20,08 грн
131,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
156,77
Економія: -25,29 грн
131,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
154,05
Економія: -19,63 грн
134,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
149,12
Економія: -13,85 грн
135,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
152,21
Економія: -18,00 грн
134,21 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
142,40
Економія: -4,90 грн
137,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
143,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
150,28
Економія: -18,40 грн
131,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
156,24
Економія: -22,08 грн
134,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
219,03
Економія: -25,83 грн
193,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
159,53
Економія: -25,18 грн
134,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
143,39
Економія: -12,17 грн
131,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
155,93
Економія: -21,47 грн
134,46 грн