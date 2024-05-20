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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН" 75 мл - Одеса (60110) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
42,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
38,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
41,94 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
37,03 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
43,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
35,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (2)
38,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
38,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
Всього: упаковка (2)
38,60 грн