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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "СУСТАГІН" 75 мл - Київ (60110) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
50,85
Економія: -10,13 грн
40,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
46,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 48/2
Всього: упаковка (1)
42,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Всього: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
36,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
37,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (1)
39,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
22,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 8
Всього: упаковка (1)
37,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
38,60 грн