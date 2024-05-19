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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН" 75 г - Львів (69441) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
42,20
Економія: -4,81 грн
37,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
45,13
Економія: -5,78 грн
39,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (4)
49,91
Економія: -8,40 грн
41,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
44,00
Економія: -2,51 грн
41,49 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (1)
41,14
Економія: -3,61 грн
37,53 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
42,53
Економія: -1,30 грн
41,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
51,48
Економія: -4,50 грн
46,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
42,66
Економія: -1,43 грн
41,23 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
41,14
Економія: -3,23 грн
37,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
41,50
Економія: -3,84 грн
37,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
40,43
Економія: -2,88 грн
37,55 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
40,84
Економія: -3,15 грн
37,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
51,68
Економія: -4,78 грн
46,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,37
Економія: -7,70 грн
37,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
47,17
Економія: -5,72 грн
41,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
54,97
Економія: -8,07 грн
46,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (2)
40,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,03
Економія: -5,52 грн
37,51 грн