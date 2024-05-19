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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "СУСТАГІН" 75 г - Київ (69441) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
43,86
Економія: -2,63 грн
41,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
41,14
Економія: -3,23 грн
37,91 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
42,99
Економія: -1,76 грн
41,23 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
42,37
Економія: -4,86 грн
37,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
52,50
Економія: -5,52 грн
46,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
41,44
Економія: -3,78 грн
37,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
40,97
Економія: -3,42 грн
37,55 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
41,94
Економія: -4,25 грн
37,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,67
Економія: -8,00 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
51,52
Економія: -4,62 грн
46,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (3)
41,86
Економія: -4,24 грн
37,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
44,04
Економія: -2,69 грн
41,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
41,69
Економія: -4,16 грн
37,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
55,12
Економія: -7,83 грн
47,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
34,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
47,65
Економія: -6,19 грн
41,46 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (5)
40,72
Економія: -3,03 грн
37,69 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (6)
40,96
Економія: -3,30 грн
37,66 грн