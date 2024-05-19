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STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 50 мл - Львів (117210) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
149,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
189,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
149,68 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
189,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
176,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
142,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
176,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
218,68
Економія: -53,99 грн
164,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
204,97
Економія: -57,45 грн
147,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
176,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
189,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
189,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
189,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
149,68 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
176,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
176,10 грн