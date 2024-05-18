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STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 50 мл - Харків (117210) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 291 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
199,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
148,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
202,44
Економія: -54,90 грн
147,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
180,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
182,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
183,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
225,06
Економія: -60,34 грн
164,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
181,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
180,97 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
199,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
183,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
167,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
177,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
176,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
167,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
200,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
200,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
183,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
176,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
177,46 грн