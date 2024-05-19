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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Львів (127096) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
53,23
Економія: -6,61 грн
46,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -1,74 грн
56,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
52,64
Економія: -8,86 грн
43,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -1,91 грн
61,79 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -1,74 грн
56,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 36
Всього: упаковка (1)
77,30
Економія: -27,83 грн
49,47 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -1,74 грн
56,16 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -1,74 грн
56,16 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
60,40
Економія: -10,93 грн
49,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (2)
50,42
Економія: -6,24 грн
44,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -1,74 грн
56,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (1)
68,20
Економія: -18,73 грн
49,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (9)
56,60
Економія: -7,13 грн
49,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
55,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (5)
56,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (8)
56,39 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -15,43 грн
49,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
56,41
Економія: -6,94 грн
49,47 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -1,91 грн
61,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
48,84
Економія: -5,23 грн
43,61 грн