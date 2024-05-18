БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Харків (127096) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (6)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: упаковка (12)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Всього: упаковка (9)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
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Аптека оптових цін
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Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
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Дніпро, вул. Семафорна, 28
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Аптека оптових цін
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Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
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Жовті Води, вул. Героїв України, 20
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Всього: упаковка (3)
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39