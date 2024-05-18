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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Харків (127096) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
55,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
55,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (6)
55,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
55,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (12)
61,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (5)
49,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
55,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (9)
55,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
53,61
Економія: -6,75 грн
46,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
56,53 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
46,09
Економія: -2,64 грн
43,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
55,47
Економія: -7,66 грн
47,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (3)
55,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
55,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
62,40
Економія: -12,93 грн
49,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (2)
48,16
Економія: -4,00 грн
44,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
48,46
Економія: -4,90 грн
43,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
55,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (3)
46,30
Економія: -6,13 грн
40,17 грн