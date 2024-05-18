БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (127096) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69