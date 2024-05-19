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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА САБЕЛЬНИК" 75 мл - Львів (127094) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
56,43
Економія: -2,70 грн
53,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
56,50
Економія: -7,90 грн
48,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
51,97
Економія: -3,52 грн
48,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
64,74
Економія: -8,04 грн
56,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
60,19
Економія: -6,31 грн
53,88 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -1,95 грн
63,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
65,02
Економія: -10,94 грн
54,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
59,44
Економія: -5,68 грн
53,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
58,57
Економія: -7,81 грн
50,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
56,55
Економія: -7,03 грн
49,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3)
51,11
Економія: -2,75 грн
48,36 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2)
57,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
64,11 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -1,95 грн
63,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
57,57
Економія: -4,22 грн
53,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
55,23
Економія: -5,15 грн
50,08 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -1,95 грн
63,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
62,49
Економія: -8,42 грн
54,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
58,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (2)
50,61
Економія: -1,83 грн
48,78 грн