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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА САБЕЛЬНИК" 75 мл - Харків (127094) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
62,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
56,39 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
61,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
56,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
61,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
56,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
56,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
62,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
62,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
61,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
64,09 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
68,69 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
56,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
69,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
56,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
68,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (4)
62,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
56,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
64,71
Економія: -10,71 грн
54,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
62,63 грн