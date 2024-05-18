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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г при застуді - Харків (61901) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
48,68
Економія: -6,07 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
48,34
Економія: -7,93 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
37,54
Економія: -3,72 грн
33,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
38,56
Економія: -4,74 грн
33,82 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
44,06
Економія: -3,61 грн
40,45 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
44,22
Економія: -2,47 грн
41,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (2)
34,45
Економія: -1,29 грн
33,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
43,85
Економія: -1,69 грн
42,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
47,52
Економія: -4,91 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
44,61
Економія: -2,15 грн
42,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
43,07
Економія: -1,32 грн
41,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
38,01
Економія: -4,18 грн
33,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
45,49
Економія: -2,59 грн
42,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
43,39
Економія: -1,64 грн
41,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (1)
46,89
Економія: -3,85 грн
43,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (1)
46,55
Економія: -3,94 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -2,69 грн
42,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (2)
45,61
Економія: -3,00 грн
42,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
36,01
Економія: -1,71 грн
34,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
45,74
Економія: -3,13 грн
42,61 грн